日職》新球季改當終結者？大谷翔平球速上看170公里
2017/03/28 13:43
大谷翔平有機會擔任球隊終結者。（美聯社資料照）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平今年可望有新定位，根據日本媒體報導，火腿教頭栗山英樹表示，本季打算讓大谷翔平先接下球隊終結者，去年大谷先發就頻頻飆出超過160公里的火球，未來若擔任終結者，夢幻的170公里球速將有可能達成。
大谷翔平今年因腳傷辭退經典賽，火腿因此讓他到三月中才開始練投，但他在熱身賽打擊狀況火燙，9戰敲出4轟，打擊率2成96，依他的狀況可能先從牛棚投手開始調整。
不過大谷翔平在去年的高潮系列賽第5戰就曾客串終結者，對軟銀飆出生涯最快的165公里火球，因此今年大谷若擔任終結者，有機會再度刷新個人紀錄。
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