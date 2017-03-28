日職》新球季改當終結者？大谷翔平球速上看170公里

大谷翔平有機會擔任球隊終結者。（美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平今年可望有新定位，根據日本媒體報導，火腿教頭栗山英樹表示，本季打算讓大谷翔平先接下球隊終結者，去年大谷先發就頻頻飆出超過160公里的火球，未來若擔任終結者，夢幻的170公里球速將有可能達成。

大谷翔平今年因腳傷辭退經典賽，火腿因此讓他到三月中才開始練投，但他在熱身賽打擊狀況火燙，9戰敲出4轟，打擊率2成96，依他的狀況可能先從牛棚投手開始調整。

不過大谷翔平在去年的高潮系列賽第5戰就曾客串終結者，對軟銀飆出生涯最快的165公里火球，因此今年大谷若擔任終結者，有機會再度刷新個人紀錄。