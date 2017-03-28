NBA》騎士讓出龍頭 詹皇喊話「排名不重要」

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今慘敗馬刺，賽後也正式讓出東部龍頭寶座，不過「詹皇」詹姆斯（LeBron James）仍對球隊充滿信心，直呼「排名不重要。」

騎士本月表現不穩，戰績僅有6勝9敗，此役命中率更僅有3成7，騎士終場慘敗馬刺29分，正式遭塞爾提克超越，讓出東部龍頭寶座。

騎士團隊近況低迷讓出第1種子，詹姆斯則認為，「排名不重要，重要的是我們必須打得更好，無論排名如何變動，只要我們能打出我們的風格，即使從客場打起也無妨。」他也表示背部傷勢無礙，下場賽事將如期出賽。

騎士雖遭塞爾提克超越，不過僅落後0.5場勝差，誰能以東部第1種子晉級，尚未分曉。

詹姆斯遭肘擊後痛苦倒地。（歐新社）