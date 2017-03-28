日職》誰是洋聯各隊天敵 球迷直指大谷翔平
2017/03/28 13:57
大谷翔平（取自fullcount）
〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊大谷翔平是太平洋聯盟其它5隊共同的最大天敵？一項針對洋聯球迷進行的網路民調，軟銀、羅德、西武、歐力士和樂天球迷都有最多人認為大谷將是自家球隊的最大天敵。
軟銀隊有最多的68.2％的球迷把大最天敵人選投給大谷，日本火腿隊則有最多球迷認為最大天敵是軟銀隊柳田悠歧。
而在誰會是今年聯盟冠軍的問題中，軟銀隊得票率49％，排名第2的日本火腿隊27.4％，認為自家球隊奪冠的球迷也以軟銀隊的91.6九％最多，認為自家球隊將淪為B級的則以歐力士隊的48.1％最多。
此外，有最多的30.6％球迷認為軟銀隊田中正義將是最活躍的1位指名新人，羅德隊佐佐木千隼26.9％排名第2。
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