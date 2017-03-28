中職》兄弟去年第1指名 18歲陳琥完成二軍初先發！

陳琥。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟去年選秀會第一指名的18歲投手陳琥，今天二軍生涯初先發對上Lamigo桃猿，總計4局失掉4分，無關勝敗。

陳琥首局沒有失分，但2局先被林知譽轟出陽春全壘打、3局再被陳敏賜擊出3分砲，不過隨後穩住陣腳，4局續投無失分，隨後5局就由潘韋辰接替，完成二軍生涯初先發。

陳琥總計60球（37好球），4局被敲5支安打，包括2發全壘打，2次三振1次保送，失掉4分都是自責分，雖然退場時球隊1：4落後，但隊友在6局狂轟5分逆轉，幫助陳琥逃過敗戰。