NBA》「可愛」隻手遮天 投進的竟比騎士全隊還多

「可愛」今天的表現力壓詹皇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天與馬刺進行例行賽最後交手，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）以25分、6籃板、6助攻的表現力壓「大帝」詹姆斯（LeBron James）的17分、8籃板、8助攻，還率隊以103：74大破騎士，面子、裡子雙贏。

騎士此役命中率極差，整體投籃只有37.3％，三分球命中率是更慘的15.4％，就連罰球也失準，全隊只有61.5％的命中率，若扣掉整場比賽受到助攻的投籃，馬刺雷納德一個人的13投7中命中率，還比騎士全隊的30投6中來的多。

賽後馬刺取得5連勝，只落後排頭的勇士2場勝差，騎士輸球後三月份的戰績持續低迷，只有6勝9敗，也拱手讓出東部龍頭的寶座。