NBA》魔術洛斯用360度大爆扣 問候老東家球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕季中遭暴龍交易至魔術的洛斯（Terrence Ross）今首次重返多倫多，除繳出17分外，也在快攻時上演360度大爆扣，問候老東家球迷。

洛斯轉隊後表現穩健，上場時間從22.4分鐘上升至31.3分鐘，得分也從10.4分提高至12.3分，此役則貢獻17分4抄截成績。

除了用好表現回報魔術球迷，洛斯更用大爆扣向暴龍問好，第3節後半，洛斯抄截後直奔前場，上演360度灌籃。

洛斯雖遭交易，不過他仍與暴龍維持良好關係，賽前他也直呼「想念多倫多的全部。」

洛斯。（今日美國）