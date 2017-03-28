NBA》魔術洛斯用360度大爆扣 問候老東家球迷（影音）
2017/03/28 14:40
〔體育中心／綜合報導〕季中遭暴龍交易至魔術的洛斯（Terrence Ross）今首次重返多倫多，除繳出17分外，也在快攻時上演360度大爆扣，問候老東家球迷。
洛斯轉隊後表現穩健，上場時間從22.4分鐘上升至31.3分鐘，得分也從10.4分提高至12.3分，此役則貢獻17分4抄截成績。
除了用好表現回報魔術球迷，洛斯更用大爆扣向暴龍問好，第3節後半，洛斯抄截後直奔前場，上演360度灌籃。
洛斯雖遭交易，不過他仍與暴龍維持良好關係，賽前他也直呼「想念多倫多的全部。」
洛斯。（今日美國）
相關新聞
- NBA》騎士讓出龍頭 詹皇喊話「排名不重要」
- NBA》德羅森帶頭轟 暴龍6連勝穩居東部第4
- NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過
- NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄
- NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機
推薦新聞
-
NBA》「可愛」隻手遮天 投進的竟比騎士全隊還多2017/03/28 14:42
-
中職》兄弟去年第1指名 18歲陳琥完成二軍初先發！2017/03/28 13:59
-
日職》誰是洋聯各隊天敵 球迷直指大谷翔平2017/03/28 13:57
-
NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過2017/03/28 13:12
-
NBA》尼克大勝活塞 季後賽仍有一線生機2017/03/28 11:47