自由車》鷸蚌相爭！丹尼500公尺突襲奪單站冠軍

美國聯合赫斯隊丹尼勇奪單站冠軍。（中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕2017國際自由車環台賽第三站昨於桃園市站展開激烈競輪，原計畫護送隊友拉克蘭登基的美國聯合赫斯隊丹尼，於終點前500公尺突襲單飛，最終以2小時45分52秒勇奪個人首座亞巡賽單站冠軍，同時搶走總成績黃衫的頭銜。

丹尼說：「我是全能型，並非爬坡型好手，原本車隊策略是要送隊友拉克蘭登基，但最後5公里，拉克蘭追上美國依盧密隊艾德溫後，體力受到影響，剛好自己還有餘力，所以就在最後500公尺攻擊，拿下冠軍和黃衫有些意外。」

這也是第三度參加國際自由車環台賽的丹尼，第一次在亞洲公路車巡迴賽拿下單站冠軍以及黃衫。目前膝蓋有傷，靠貼紮保護的他說，自由車生涯中受傷是家常便飯，但絲毫不減他對自由車的熱情，「就是喜歡，沒辦法！」

台灣前勁隊以陳建良單站排名15、總排13最佳，陳建良在終點前200公尺，因前方伊朗選手摔車而減速，成績受到影響，「我們車隊這一站的策略，本想搶登山王圓點衫和團隊成績，但日本右京搶太兇，改把重心放在藍衫和團隊成績上。」