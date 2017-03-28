自由車》鷸蚌相爭！丹尼500公尺突襲奪單站冠軍
2017/03/28 15:14
美國聯合赫斯隊丹尼勇奪單站冠軍。（中華民國自由車協會提供）
〔記者廖聿偉／桃園報導〕2017國際自由車環台賽第三站昨於桃園市站展開激烈競輪，原計畫護送隊友拉克蘭登基的美國聯合赫斯隊丹尼，於終點前500公尺突襲單飛，最終以2小時45分52秒勇奪個人首座亞巡賽單站冠軍，同時搶走總成績黃衫的頭銜。
丹尼說：「我是全能型，並非爬坡型好手，原本車隊策略是要送隊友拉克蘭登基，但最後5公里，拉克蘭追上美國依盧密隊艾德溫後，體力受到影響，剛好自己還有餘力，所以就在最後500公尺攻擊，拿下冠軍和黃衫有些意外。」
這也是第三度參加國際自由車環台賽的丹尼，第一次在亞洲公路車巡迴賽拿下單站冠軍以及黃衫。目前膝蓋有傷，靠貼紮保護的他說，自由車生涯中受傷是家常便飯，但絲毫不減他對自由車的熱情，「就是喜歡，沒辦法！」
台灣前勁隊以陳建良單站排名15、總排13最佳，陳建良在終點前200公尺，因前方伊朗選手摔車而減速，成績受到影響，「我們車隊這一站的策略，本想搶登山王圓點衫和團隊成績，但日本右京搶太兇，改把重心放在藍衫和團隊成績上。」
相關新聞
- 陳建良帶傷衝 亞洲車手第1名
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 自由車》最後一公里神奇逆轉 英國詹姆斯喜穿黃衫
- 自由車》終點前主集團慘摔 環台賽台北市站由廣告明星奪冠
- 自由車環台賽桃園站賽事28日登場 全程實施分階段交通管制
推薦新聞
-
NBA》贏球開心 林書豪變身「豪老師」教隊友講中文（影音）2017/03/28 16:15
-
NBA》「可愛」隻手遮天 投進的竟比騎士全隊還多2017/03/28 14:42
-
中職》兄弟去年第1指名 18歲陳琥完成二軍初先發！2017/03/28 13:59
-
NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過2017/03/28 13:12
-
NBA》季中吞大補丸卻慘敗馬刺 詹皇寫一項最難堪紀錄2017/03/28 11:54