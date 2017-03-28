NBA》贏球開心 林書豪變身「豪老師」教隊友講中文（影音）
2017/03/28 16:15
〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天擊敗老鷹，林書豪拿下19分8助攻，心情大好的他，在飛機上當起「豪老師」，教隊友們講中文，並且把影片上傳到臉書與大家分享。
林書豪在影片中，教隊友中文，並且留言寫下「贏球了我們都很開心，所以我決定教他們說⋯」，隊友也很配合，用中文說「贏球」，後來還加碼成句子「我們贏球了」，相當逗趣。
除了臉書，積極經營網路社群的林書豪，今天也在Instagram上放了球迷畫的圖片，為林書豪髮型的演變，不管是早期的簡單短髮還是近期的辮子頭，精緻畫風讓林書豪直呼：「真的太像了！」
林書豪（左）。（資料照，美聯社）
球迷繪製的林書豪髮型演變圖。（取自林書豪Instagram）
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