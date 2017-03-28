MLB》紅雀留「神」最後機會 莫里納：開季就沒得談！

〔體育中心／綜合報導〕甫從經典賽歸隊春訓的紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）準備迎接開季，尚未敲定續約價碼的他為專心比賽，已向球隊發出最後通牒，若沒在本季開幕戰前談妥新合約，季後不排除成為自由球員。

「我們還有一個禮拜可以談，之後我就要專注於自己的球賽。」莫里納說，「不管他們想怎麼做，我已經講了，我很樂意留下，但如果他們不想花錢，我也能理解。在商言商，我也會試著為自己爭取（權益）。」

34歲的莫里納表示自己依舊能量充足、準備再戰好幾年，續留原隊再好不過，但也不排斥季後恢復自由之身待價而沽，「我感覺非常棒，彷彿是個20歲的年輕人。相信我，我一點也不怕成為自由球員。」莫里納說。

莫里納希望盡快敲定合約。（資料照，USA Today Sports）

紅雀總理莫茲里爾克（John Mozeliak）對此做出回應，表示自己充分明白莫里納的用心，「顯然的，時間正一分一秒地過去，我明白他的意思。我跟他的經紀人已認識很久，這幾年一直都有在談，所以我不擔心最後期限，我們還有時間。」

莫里納至今為紅雀效力13季，從未涉足自由市場，隨著合約邁入最後一年，莫里納已向球團暗示自己想成為最高薪捕手，但未言明理想合約長度。莫里納本季年薪1400萬美元在全聯盟捕手中排名第四，第一名為巨人波西（Buster Posey）的2200萬美元。

紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）認為，已為球隊奪下兩座世界冠軍的莫里納戰功無數，若能在紅雀退休，對莫里納本人、球隊以及球迷來說都是樁美事，「我能明白難免還是會有些商業考量，但願協商有所進展，他們已經在談了。」

莫里納已為紅雀立下無數汗馬功勞。（資料照，法新社）