NBA》隊友藥檢未過遭禁賽 甜瓜：我都呷中藥顧健康

安東尼透露平常都服用天然的保健品。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天以4年7200萬美元（約新台幣22.2億元）加盟尼克的明星中鋒諾亞（Joakim Noah），本季因傷打打停停，日前因違反聯盟禁藥規定，遭禁賽20場。球隊一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）對此感到遺憾，他認為自己做錯的事，就必須自己去承擔後果，受訪時他也透露平常都吃中藥和非洲的草藥來調理身體。

「我喜歡喝天然的東西，像是果汁之類的。」安東尼受訪時表示，自己有服用中藥和非洲草藥的習慣，他認為聯盟所列的禁藥相當多，且名單常常會有所變動，讓他無所適從，所以他決定選擇服用天然的藥物來保健身體。

隊友諾亞日前被聯盟查出使用非處方保健品，檢測呈陽性反應遭禁賽20場，安東尼也對此表達看法，「我已經和他溝通過了，他知道錯了，會勇敢面對這一切。」日前因腳傷缺席2場的安東尼，今天在主場面對活塞時歸隊，攻下21分、5助攻和3抄截，率隊以109：95贏球，讓尼克仍保有一絲晉級季後賽的機會。

諾亞。（資料照，美聯社）