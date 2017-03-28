中職》艾迪頓轉戰韓職 楊培宏：樂天給的年薪是中信的數倍

艾迪頓。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟領隊楊培宏表示，韓職樂天巨人開出數倍於艾迪頓在中職年薪的優渥條件，並支付一筆買斷金，中信決定放人。

楊培宏指出，根據中信與艾迪頓的合約，必須打完上半季才能買斷，但樂天球團開出的年薪是中信給的數倍（據了解接近10倍），至於年薪與買斷金的實際數字，基於合約保密不便透露。

中信季前計畫找4名洋投，目前陣中只剩2名，楊培宏表示，已經找到1位新洋投，雖然合約還沒談妥，預計下週來台，是否要找第4名，等教練團看過新洋投後再決定。

對於本週5場比賽的先發投手，楊培宏認為，教練自有專業判斷，知道如何運用第5號先發。明天中信在洲際將派鄭凱文對富邦悍將。