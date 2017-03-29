林書豪率隊再戰七六人 今日賽事預告與轉播
2017/03/29 07:06
林書豪。（法新社）
早安，自由體育替讀者獻上精采賽事!
日前勇士與馬刺對戰，勇士總教練柯爾因讓主力球員輪休而飽受批評，近日他向外媒表示接下來兩場賽事主力球員皆會上陣，連兩屆MVP得主柯瑞與哈登會有什麼火花，勇士能否延續7連勝的氣勢，屆時記得鎖定電視轉播!
今早籃網三度對戰七六人，兩隊前兩場比賽皆由七六人拿下勝利，籃網在一哥林書豪強勢回歸後戰績明顯有起色，今日再戰七六人是否也能率隊奪勝，喜愛豪神的朋友千萬不要錯過!
今晚中職將由富邦悍將對上中信兄弟，富邦悍將派出洋投力猛扛下先發，中信兄弟則由鄭凱文擔任，富邦悍將從開幕至今未吞下敗戰，兩隊會有什麼表現，敬請期待。
NBA
07:30 七六人 vs. 籃網（緯來體育10:30 D-live）
08:00 勇士 vs. 火箭 緯來體育、愛爾達體育
CPBL
18:30 富邦悍將 vs. 中信兄弟 愛爾達育樂
MLB春訓
6：30 馬林魚 vs. 國民 Fox體育
WSBL季後賽
18:00 台電 vs.台元 WSBL官網
籃網一哥林書豪。（法新社）
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