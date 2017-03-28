NBA》「雷納德像我」Kobe最愛看這4名球員比賽
2017/03/28 18:07
Kobe（右）日前出席歐尼爾（左）銅像落成典禮。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前湖人球星Kobe（Kobe Bryant）雖然已經退休，但一舉一動仍受到球迷關注，日前受訪談起最愛看誰打球，他點名馬刺雷納德（Kawhi Leonard）、火箭哈登（James Harden）、雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）及騎士厄文（Kyrie Irving）。
其中Kobe特別提到雷納德，他認為雷納德的打球方式和他很像，「他和我一樣會在場上不同位置出手，那些也都是我喜歡的位置，還有他的低位單打跟轉身後仰跳投。」
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