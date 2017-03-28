跆拳道世大運決選 奧運國手劉威廷、 莊佳佳出線

莊佳佳（右）。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕跆拳道被視為2017台北世大運重點奪牌項目，中華跆協今在左營國訓中心舉辦世大運暨世錦賽跆拳道國手最終決選，里約奧運國手劉威廷、莊佳佳雙雙出線，另一名國手黃懷萱則是在女子53公斤級意外落馬，而仁川亞運金牌黃韻文也在57公斤級決選中敗給里約奧運跆拳測試賽銀牌陳宥庄。

黃懷萱。（資料照，特派記者林正堃攝）

世大運暨世錦賽跆拳道國手最終決選在3月27、28日於國訓中心舉行，由勝部、敗部冠軍交手，3戰2勝分勝負，決選第一名將在6月和8月為國出征世錦賽和世大運，並取得2018年亞運複選資格，不過跆協也指出，為了考慮世大運的重要性，6月底參加世錦賽表現不佳的選手，將另作選拔。

劉威廷。（資料照，特派記者林正堃攝）

世大運暨世錦賽決選名單如下：

男子組

54公斤級：王晨宇

58公斤級：黃丞靖

63公斤級：何嘉欣

68公斤級：黃鈺仁

74公斤級：楊宗燁

80公斤級：劉威廷

87公斤級：羅至均

87公斤級以上：曾子鎰

女子組

46公斤級：許乃勻

49公斤級：洪幼婷

53公斤級：梁家瑜

57公斤級：陳宥庄

62公斤級：林宜青

67公斤級：莊佳佳

73公斤級：陳彥羽

73公斤級以上：馬婷霞