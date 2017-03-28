羽球》印度超級賽明登場 球后戴資穎、球王李宗偉缺陣

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／新北報導〕總獎金32.5萬美元（約984萬美元）的印度超級系列賽會內賽明天開打，世界球后戴資穎因賽程規劃缺席，當今球王、大馬好手李宗偉也不在名單內，台灣由「一哥」周天成領銜，他明天首戰將面對泰國坦農薩克，尋求近期對戰三連勝。

世界排名第九的周天成於印度超級賽名列第七種子，籤表與第四種子南韓一哥孫完虎在同一側，兩人要到四強賽才會碰頭，台灣另一位好手許仁豪也在同側，王子維則在籤表下半部，他首戰將面對香港黃永棋。

女單方面，奧運金牌、西班牙女將瑪琳名列頭號種子，第二種子是南韓成池鉉，台將部分，有許雅晴、江美慧與李佳馨參賽，其中李佳馨首戰將遭遇印度名將賽娜，這位印度好手曾在2015年封后。

戴資穎跟李宗偉都選擇從下週馬來西亞賽事出發，由於四月賽程緊湊，不少選手跳過印度站，改參加大馬、新加坡二連戰。