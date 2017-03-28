中職》只用兩先發洋投 蔗總：多給土投機會

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕「我的字典裡沒有愛將，只要贏球就好了。」統一獅代總教練黃甘霖上任以來，特別強調機會均等、不分大小牌，他也希望多給本土投手機會，不像以往一定要3名先發洋投。

獅隊先發輪值採2名洋投、3名土投的策略，「過去一定要用3名先發洋投，但我的觀念是，要多給本土投手空間和機會。」「蔗總」認為其實不少本土投手都很優秀，只是缺乏機會。

除了福瑞多、布魯斯兩名洋投，林子崴、林其緯和洪心騏也都進入開季先發輪值名單。其他像潘威倫、廖文揚和羅錦龍等具資歷和經驗的投手，目前則待在二軍調整。

林其緯在2015年加盟獅隊後，過去兩年都定位中繼，他將在30日對桃猿先發，「我自己也很期待，畢竟很久沒有先發了。」蔗總表示林其緯和林子崴將在30、31日依序先發，他也很期待兩人表現。

蔗總在開訓前，就曾一一打電話給球員，並告訴每個人的定位，林其緯就說，「總教練告訴我以先發和長中繼的角色調整，他對我有信心，也增加我的自信。」

這也是蔗總的帶兵原則，他注重和球員的溝通，並以鼓勵代替責罵，「我覺得團隊和諧最重要，打不好的責任當然是我扛，扛就扛嘛！」