中職》陳禹勳的長髮 原來來自一場賭注

Lamigo挑猿投手陳禹勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊守護神陳禹勳，今年球季初就留著一頭長髮，引起球迷討論。陳禹勳今天解釋，留長髮其實是有原因的，和滅火器主唱楊大正有關。

陳禹勳說，前年台灣大賽時，桃猿隊一度落後給中信兄弟，當時他和楊大正一時興起說好了一場「賭注」，只要猿隊能夠打回桃園主場，楊大正發願吃素一年，陳禹勳則要留長髮，後來猿隊果真打回主場、拿下總冠軍，楊大正去年也吃素一年，陳禹勳則蓄髮至今。

聽到有人說他髮型像大都會隊「雷神」辛德嘉德，陳禹勳笑說不太像，但他說現在就試試看，能留多長就留多長。