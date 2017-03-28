中職》林智平預計近期上一軍 猿先發三壘未定

林智平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕先前合約遲至開季當天才底定的桃猿隊三壘手林智平，今天稍早已在二軍出賽，單場4打數2安打。猿隊總教練洪一中說，預計讓林智平今天打完二軍比賽之後就上一軍，先發三壘手是否換人，洪總則說未定。

猿隊近兩戰先發三壘交給小將梁家榮，他在本季首戰面對富邦悍將時，單場擊出2支安打。洪總說，他認為現階段要說誰是固定先發三壘尚早，以前三壘固定交給林智平，現在年輕球員若也能把握機會，打得好教練就一定找位子給球員打。洪總還說，他情願最好一軍所有人都打得好，最好讓他每場排打線都傷腦筋。