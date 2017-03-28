MLB》雙響助薛哲首勝開張 哈波春訓8轟破紀錄（影音）
〔體育中心／綜合報導〕揮別上季續航力不足的陰霾，國民看板球星哈波（Bryce Harper）重拾MVP頂級身手，今對大都會一戰，單場雙響力挺王牌薛哲（Max Scherzer）摘下熱身賽首勝，春訓至今累積8轟打破個人紀錄。
哈波生涯至今前6次春訓，單季全壘打產量從未超過3轟，儘管熱身賽成績並無法準確預測例行賽表現，但哈波今年春訓的恐怖火力仍讓人眼睛為之一亮，.308/.403/.827的打擊三圍及恐怖的1.230整體攻擊指數，讓球迷直言「熟悉的哈波回來了」。
哈波單場雙響砲。（美聯社）
薛哲5局7K無失分摘下春訓首勝。（美聯社）
「我想是因為我不想再打那麼爛了，試著有所貢獻、把能做的事全部做好，擔任稱職球隊要角，保持健康出賽。」哈波說，這位強打少年去年經歷空前低潮，上半季狂炸19轟的他，明星賽後只剩5轟，例行賽最後一個月僅1轟更讓他淪為眾矢之的。
儘管火力銳減的原因眾說紛紜，但哈波選擇用表現贏回尊敬，季後狂操增肌將近7公斤的他，今年熱身賽首次揮棒就霸氣開轟，至今52打數扛出8轟高居聯盟之最，手感發燙的他向總教練貝克（Dusty Baker）報備自己已準備好迎接開季。
究竟火力急遽升溫的關鍵何在？哈波說：「就只是試著打出好表現，我最在意的就是這個，有好的打擊成績、然後保持健康。」雖然哈波開季後能否延續火力有待觀察，但春訓好表現已讓國民熱血沸騰。
哈波用表現回應噓聲。（資料照，美聯社）
總教練貝克指出，現在的哈波不太會錯過攻擊機會、也比較不會打界外球，「當你狀況不好的時候，你常常會把應該打進場內的球擊成界外球─不管是滾地、全壘打、還是高飛球都一樣，他去年就是如此。」貝克解釋。
對於子弟兵的火燙表現，貝克笑說：「我們當然樂意看到他手感發燙，有夠愛看他把球扛出場外。如果哈波能維持火力、就能帶動整個球隊，然後『轟！』，我們準備要起飛啦！」
哈波已準備迎接新球季。（資料照，美聯社）
相關新聞
- MLB》用表現贏回總教練信任 柳胖如願重返先發輪值
- MLB》紅雀留「神」最後機會 莫里納：開季就沒得談！
- MLB》皇家頭大 終結者換來的大將DL開季
- MLB》打火英雄大有來頭 曾在世界大賽力壓「虎王」
- MLB》有錢就是狂 紅襪將6.5億賠錢貨丟小聯盟
-
NBA》空中接力還能大拉竿 吉諾比利展驚人腰力（影音）2017/03/28 22:17
-
SBL》呂政儒戰到雙膝不適 仍無法幫裕隆開胡2017/03/28 21:58
-
中職Live》史博威7局無失分好投 獅遭桃猿完封2017/03/28 21:35
-
SBL》周儀翔、布拉合奪43分 達欣聽牌後天拚封王2017/03/28 21:13
-
中職》陳禹勳的長髮 原來來自一場賭注2017/03/28 19:05