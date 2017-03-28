MLB》雙響助薛哲首勝開張 哈波春訓8轟破紀錄（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕揮別上季續航力不足的陰霾，國民看板球星哈波（Bryce Harper）重拾MVP頂級身手，今對大都會一戰，單場雙響力挺王牌薛哲（Max Scherzer）摘下熱身賽首勝，春訓至今累積8轟打破個人紀錄。

哈波生涯至今前6次春訓，單季全壘打產量從未超過3轟，儘管熱身賽成績並無法準確預測例行賽表現，但哈波今年春訓的恐怖火力仍讓人眼睛為之一亮，.308/.403/.827的打擊三圍及恐怖的1.230整體攻擊指數，讓球迷直言「熟悉的哈波回來了」。

哈波單場雙響砲。（美聯社）

薛哲5局7K無失分摘下春訓首勝。（美聯社）

「我想是因為我不想再打那麼爛了，試著有所貢獻、把能做的事全部做好，擔任稱職球隊要角，保持健康出賽。」哈波說，這位強打少年去年經歷空前低潮，上半季狂炸19轟的他，明星賽後只剩5轟，例行賽最後一個月僅1轟更讓他淪為眾矢之的。

儘管火力銳減的原因眾說紛紜，但哈波選擇用表現贏回尊敬，季後狂操增肌將近7公斤的他，今年熱身賽首次揮棒就霸氣開轟，至今52打數扛出8轟高居聯盟之最，手感發燙的他向總教練貝克（Dusty Baker）報備自己已準備好迎接開季。

究竟火力急遽升溫的關鍵何在？哈波說：「就只是試著打出好表現，我最在意的就是這個，有好的打擊成績、然後保持健康。」雖然哈波開季後能否延續火力有待觀察，但春訓好表現已讓國民熱血沸騰。

哈波用表現回應噓聲。（資料照，美聯社）

總教練貝克指出，現在的哈波不太會錯過攻擊機會、也比較不會打界外球，「當你狀況不好的時候，你常常會把應該打進場內的球擊成界外球─不管是滾地、全壘打、還是高飛球都一樣，他去年就是如此。」貝克解釋。

對於子弟兵的火燙表現，貝克笑說：「我們當然樂意看到他手感發燙，有夠愛看他把球扛出場外。如果哈波能維持火力、就能帶動整個球隊，然後『轟！』，我們準備要起飛啦！」

哈波已準備迎接新球季。（資料照，美聯社）