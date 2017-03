MLB》雙響助薛哲首勝開張 哈波春訓8轟破紀錄（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕揮別上季續航力不足的陰霾,國民看板球星哈波(Bryce Harper)重拾MVP頂級身手,今對大都會一戰,單場雙響力挺王牌薛哲(Max Scherzer)摘下熱身賽首勝,春訓至今累積8轟打破個人紀錄。

哈波生涯至今前6次春訓,單季全壘打產量從未超過3轟,儘管熱身賽成績並無法準確預測例行賽表現,但哈波今年春訓的恐怖火力仍讓人眼睛為之一亮,.308/.403/.827的打擊三圍及恐怖的1.230整體攻擊指數,讓球迷直言「熟悉的哈波回來了」。

哈波單場雙響砲。(美聯社)

薛哲5局7K無失分摘下春訓首勝。(美聯社)

「我想是因為我不想再打那麼爛了,試著有所貢獻、把能做的事全部做好,擔任稱職球隊要角,保持健康出賽。」哈波說,這位強打少年去年經歷空前低潮,上半季狂炸19轟的他,明星賽後只剩5轟,例行賽最後一個月僅1轟更讓他淪為眾矢之的。

儘管火力銳減的原因眾說紛紜,但哈波選擇用表現贏回尊敬,季後狂操增肌將近7公斤的他,今年熱身賽首次揮棒就霸氣開轟,至今52打數扛出8轟高居聯盟之最,手感發燙的他向總教練貝克(Dusty Baker)報備自己已準備好迎接開季。

究竟火力急遽升溫的關鍵何在?哈波說:「就只是試著打出好表現,我最在意的就是這個,有好的打擊成績、然後保持健康。」雖然哈波開季後能否延續火力有待觀察,但春訓好表現已讓國民熱血沸騰。

哈波用表現回應噓聲。(資料照,美聯社)

總教練貝克指出,現在的哈波不太會錯過攻擊機會、也比較不會打界外球,「當你狀況不好的時候,你常常會把應該打進場內的球擊成界外球─不管是滾地、全壘打、還是高飛球都一樣,他去年就是如此。」貝克解釋。

對於子弟兵的火燙表現,貝克笑說:「我們當然樂意看到他手感發燙,有夠愛看他把球扛出場外。如果哈波能維持火力、就能帶動整個球隊,然後『轟!』,我們準備要起飛啦!」

哈波已準備迎接新球季。(資料照,美聯社)