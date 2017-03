MLB》開幕戰前最後調整 瘋邦7局9K暖機完成（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人強投「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)今完成熱身賽最後一次先發調整,對紅人主投7局飆出9K摘勝,春訓首安更同場加映,投打俱佳準備迎接生涯第四次開幕戰先發。

「我覺得我已經盡我所能,準備好展開新球季了。」瘋邦說,此役是他春訓第七度登板,也是本週日主場開幕戰最後一次先發調整,前四局局局飆K的他,直到第5局才挨轟掉分,本次春訓連續無責失局數在第16局畫下句點。

兩出局挨轟的瘋邦隨後飆K討回顏面,6局上再度登板讓打者全擊出滾地球出局俐落下丘,7局上加碼狂飆3K後退場休息。總計此役主投7局被敲4安,挨轟掉2分責失,狂飆9K沒有任何保送。

瘋邦春訓最終戰7局飆9K。(美聯社)

此役之前2支0的瘋邦,也把握最後春訓最後的打擊機會全力表現,2局下連四壞保送上壘後,4局下把握隊友猛打11人次灌進7分的大局,單局第二次上場打擊時成功敲出春訓首安。

僅管對於挨轟不甚滿意,但瘋邦表示整體而言對於自己結束春訓的方式感到開心。本次春訓瘋邦7度先發拿下1勝0敗,25局投球挨17安責失7分,送出23次三振另有5次保送,防禦率2.52,被打擊率僅1成89。

瘋邦將於本週日、巨人本季首戰掛帥先發,將作客響尾蛇與賽揚強投葛蘭基(Zack Greinke)正面交鋒。

瘋邦已準備好迎接新球季。(資料照,法新社)