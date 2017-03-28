MLB》開幕戰前最後調整 瘋邦7局9K暖機完成（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）今完成熱身賽最後一次先發調整，對紅人主投7局飆出9K摘勝，春訓首安更同場加映，投打俱佳準備迎接生涯第四次開幕戰先發。

「我覺得我已經盡我所能，準備好展開新球季了。」瘋邦說，此役是他春訓第七度登板，也是本週日主場開幕戰最後一次先發調整，前四局局局飆K的他，直到第5局才挨轟掉分，本次春訓連續無責失局數在第16局畫下句點。

兩出局挨轟的瘋邦隨後飆K討回顏面，6局上再度登板讓打者全擊出滾地球出局俐落下丘，7局上加碼狂飆3K後退場休息。總計此役主投7局被敲4安，挨轟掉2分責失，狂飆9K沒有任何保送。

瘋邦春訓最終戰7局飆9K。（美聯社）

此役之前2支0的瘋邦，也把握最後春訓最後的打擊機會全力表現，2局下連四壞保送上壘後，4局下把握隊友猛打11人次灌進7分的大局，單局第二次上場打擊時成功敲出春訓首安。

僅管對於挨轟不甚滿意，但瘋邦表示整體而言對於自己結束春訓的方式感到開心。本次春訓瘋邦7度先發拿下1勝0敗，25局投球挨17安責失7分，送出23次三振另有5次保送，防禦率2.52，被打擊率僅1成89。

瘋邦將於本週日、巨人本季首戰掛帥先發，將作客響尾蛇與賽揚強投葛蘭基（Zack Greinke）正面交鋒。

瘋邦已準備好迎接新球季。（資料照，法新社）