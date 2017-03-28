NBA》雷霆驚險奪勝 魏少：非常享受贏球的感覺

魏斯布魯克帶領雷霆奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今早雷霆背靠背作客小牛，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在末節倒數7秒投進致勝跳投，率隊以92：91一分險勝。魏斯布魯克賽後受訪時表示，非常享受贏球的感覺。

雷霆此役打的艱辛，次節不但進攻端當機，單節更僅攻下10分，半場結束時小牛便以50：35取得大比分領先。不過雷霆不甘於落後，在第三節3分半內便一舉砍下13分，末節倒數7秒魏少一記致勝跳投最終帶領雷霆奪下勝利。

賽後，魏斯布魯克表示，比賽的當下便和總教練唐納文（Billy Donovan）談到，只要有機會就會選擇出手，「籃球比賽並不只在於得分，你必須在關鍵時刻做出正確的選擇。」

魏少也坦言，自己非常享受贏球的感覺，「就像大家知道的，我在比賽中會有很多情緒，我很喜歡贏得比賽並與隊友一同慶祝的心情，這是比賽中最讓人開心的一部分。」

今日魏斯布魯克繳出全場最高37分，13籃板、10助攻的成績，也再度拿下本季第37次大三元。

魏斯布魯克。（美聯社）