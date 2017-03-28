NBA》騎士輸太慘 厄文賽後自行加練（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今天以74：103慘敗給馬刺，當家控衛厄文（Kyrie Irving）表現也不盡理想，僅拿下8分，賽後被捕捉到他自行留下來加練的畫面。

厄文此役上場26分鐘，13投4中，拿下8分3籃板，賽後他自行留下練習投籃，影片也登上媒體。

外媒《SportingNews》指出，很少明星球員會在客場比賽結束後，繼續留下來練球，先前曾這樣做的還有暴龍後衛羅利（Kyle Lowry），他在去年季後賽時，因為當天投籃手感不佳，賽後繼續練投；而讓球迷印象最深刻的則是「老大」Kobe（Kobe Bryant），他曾在2011年與熱火賽後，留下來進行投籃練習，當時也一度引起眾人關注。

厄文賽後練投。（取自推特）