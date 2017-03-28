SBL》周儀翔、布拉合奪43分 達欣聽牌後天拚封王

達欣布拉（左）強攻籃下。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第14季SBL總冠軍爭霸戰，今日在新莊體育館開戰，礙於上班日關係，僅2600人入場觀戰，但場上精彩度絲毫不打折扣，裕隆在第四節雖兩度追至3分差，卻被達欣黃鎮撲滅氣勢，以72：80落敗，達欣取得3：0聽牌，最快後天能快意稱王，收下隊史第二座冠軍金盃。

陷入0：2落後頹勢的裕隆，賽前特地在球員席後方掛起6顆鳳梨，希望能藉此轉運求開胡，不過他們上半場雖投進5顆三分球，但二分命中率不佳，僅22％，既便在第二節剩2分18秒追至1分差距，但冠軍系列戰握有2：0領先拒絕被超前，布拉、周儀翔連取5分，半場打完他們也以34：28領先。

此戰是裕隆在總冠軍系列戰，首次於上半場落後，但易籃後，他們展開反撲，尤其老將陳世念連取5分，幫球隊扳平戰局，不過達欣及時回神，前三節打完還保有更多領先，取得56：48優勢。

達欣周儀翔（右）切入籃下，遭裕隆賀夫（左）火鍋封蓋。（記者羅沛德攝）

裕隆末節最多落後13分，不過最後3分多鐘，再次展開反攻，兩度追至3分差，達欣複製前兩戰的版本，從原先的林冠綸與林宜輝，今日改由射手黃鎮撲滅裕隆氣勢，他連飆2記三分彈，成為周儀翔與布拉外的致勝大功臣。 周儀翔全場22分，布拉21分、18籃板，黃鎮第四節共砍進3記三分彈，攻下9分，全場11分進帳。

呂政儒23分，賀夫20分，周士淵13分，陳世念8分，裕隆苦吞3連敗。翻開過往13季總冠軍戰歷史，前兩季採5戰3勝制，第三季開始展開7戰4勝制，沒有球隊能在0：3劣勢扳平戰局，裕隆後天（30日）得面臨背水一戰，誓言逼平戰局，避免成為第9季達欣後，第二支在7戰4勝制，遭4：0橫掃的隊伍。

達欣林冠綸（左）切入籃下。（記者羅沛德攝）

SBL總冠軍賽第三戰，裕隆隊在休息區後方掛上六顆鳳梨，期待拿下勝利。（記者羅沛德攝）