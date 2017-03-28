SBL》呂政儒戰到雙膝不適 仍無法幫裕隆開胡

裕隆今表現優異的呂政儒賽後神情落寞。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆「男模」呂政儒雙膝不舒服，今日照樣奮戰34分37秒，僅次洋將賀夫的35分30秒，並砍進總冠軍系列戰最多的5顆三分球與雙方全場最高的23分，卻無法幫裕隆開胡，成為悲劇英雄。

呂政儒在總冠軍系列賽首戰僅拿7分，他解釋：「我狀況一直都沒有不好，但達欣對我的防守，與上個系列戰台啤對我的方式截然不同，且我又遇上罰球5罰不進，當時確實有嚇到。」

不過，呂政儒在第二戰即攻下16分，這場更拿23分，可惜裕隆依舊輸球，他說：「我們運氣並不好，在第4節改守平時較少守的區域聯防，可惜漏掉外線本來就很準的黃鎮，才會輸掉比賽。」

呂政儒接下來將繼續上陣，他說：「我的膝蓋不要緊，也沒有放棄這個系列戰，畢竟要贏得4場，才能成為總冠軍，就算接下來依舊是場場艱難的戰役，但我們就是努力打。」