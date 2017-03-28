NBA》空中接力還能大拉竿 吉諾比利展驚人腰力（影音）
2017/03/28 22:17
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天以103：74血洗騎士，39歲老將吉諾比利（Manu Ginobili）貢獻12分3籃板，並在比賽中大秀一記空中接力拉竿反手上籃，驚人的腰力讓全場球迷嘖嘖稱奇，雖然完成了美技上籃，但老將賽後還是有話要說。
「搞不懂他在傳什麼？」吉諾比利賽後受訪時表示，隊友米爾斯（Patty Mills）的傳球太隨便，傳得太低了，不過米爾斯認為前輩老當益壯，他說：「我百分百認為他可以的，你也知道他最後還是做到了。」
而另一名隊友帕克（Tony Parker）調侃了吉諾比利一番，他開玩笑地說：「我很失望，我以為他可以飛起來爆扣的說。」
吉諾比利。（歐新社）
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