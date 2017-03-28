中職》擊出勝利打點 梁家榮：下一關是長駐一軍
2017/03/28 22:27
梁家榮（左）是桃猿新啟用的先發三壘手。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊主場首戰4:0擊敗統一獅，梁家榮5局下半擊出關鍵兩分打點安打，成為勝利打點。梁家榮賽後說，能幫助球隊獲勝讓他感到很開心，對自己而言，下一關卡是整年都待在一軍。
梁家榮開季是球隊新啟用的先發三壘手，他說從春訓到公辦熱身賽、再從熱身賽到現在，他把面對的一切視為一道道關卡，突破了這些關卡，下一關就是期望能保持這樣的好狀況，今年整季都待在一軍。
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