中職》7局無失分好投 史博威專注當下
2017/03/28 22:33
史博威今拿下勝投。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊主場首戰，洋投史博威繳出7局無失分好投，且投球任內僅被擊出2支安打，幫助球隊4:0擊敗統一獅。史博威說，昨役賽前就覺得狀況不錯，所有球路都得心應手。
史博威去年效力韓職起亞虎，今年來台，雖然公辦熱身賽狀況欠佳，但今晚前5局未被敲任何安打，直到6局上才被高志綱擊出內野安打。
無論面對前5局無安打，還是猿隊主場熱鬧氣氛，史博威都說對他沒有影響，他說投球當下只希望球隊先得分，也只專注在和捕手溝通，不僅全場加油聲聽不到，連一壘手喚他都沒聽到，今晚他的投球也都能投到想要位置。
首奪MVP賽後，史博威按猿隊主場慣例和LamiGirls、乾杯女孩跳舞，卻顯得不太自在，他賽後自嘲自己不是個好舞者。
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