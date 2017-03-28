NBA》柯瑞家再添新成員 狗兒子要價11萬
2017/03/28 22:42
柯瑞家再添新成員，一隻棕色的黃金貴賓犬Rookie。（取自TMZ）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）家中再添新成員，不過這次是一隻可愛的小狗。
根據外媒報導，柯瑞日前和妻子艾莎（Ayesha Curry）購買了一隻有著漂亮綠色眼睛的小狗。艾莎在社群媒體上透露，這隻小狗被女兒取名為Rookie，而當初柯瑞願意花了3800美元（約新台幣11萬）買下牠，是因為Rookie有雙綠色眼睛，和艾莎的眼睛顏色相似，而這位新成員也和柯瑞家的小狗Reza相處融洽。
柯瑞家再添新成員，一隻棕色的黃金貴賓犬，黑色貴賓為Reza。（取自TMZ）
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