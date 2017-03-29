棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
2017/03/29 07:20
台灣經典賽3連敗收場，世界排名仍高居第4。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球聯盟（WBSC）公布最新世界排名，台灣雖然在經典賽3連敗收場，排名依然維持第4，前3名同樣是日本、美國與南韓。
美國首度奪下經典賽冠軍，與日本差距縮小至321分，美國之所以尚未攀上世界第一，主要是因為缺席2014、2016年U-23世界盃棒球賽，日本在這兩項賽事賺了1236積分，穩固第一的位置。
本屆經典賽大黑馬之一的以色列，分別擊敗世界前10的台灣、古巴、南韓與荷蘭，闖進8強，排名從41上升至第19，進步22名最多。
世界棒壘球聯盟公布最新排名。（取自WBSC）
世界棒壘球聯盟公布最新排名。（取自WBSC）
世界棒壘球聯盟公布最新排名。（取自WBSC）
世界棒壘球聯盟公布最新排名。（取自WBSC）
世界棒壘球聯盟公布最新排名。（取自WBSC）
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