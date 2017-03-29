NBA Live》林書豪9分6助攻4抄截 籃網落後76人

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 76人 31 27 21 籃網 24 33 21

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 得分 林書豪 3-11 0-3 3-4 6 6 4 9

第四節

末節，76人靠盧瓦屋-卡貝洛特連拿5分、卡文頓上籃得分，一度將比分拉開至6分差，但而籃網靠布克（Trevor Booker）、漢米爾頓（Justin Hamilton）各拿4分，雙方戰成86比86平手。

籃網麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）連拿4分，但76人靠薩里奇、盧瓦屋-卡貝洛特追分，又反超分數，籃網喊出暫停。

第三節

易籃後，霍林斯傑佛森上籃得分，助籃網超前比分，76人很快就靠卡文頓連拿6分反超比分，但籃網靠雷佛特投進三分球，雙方戰成64：64平手。之後雙方互有來往，林書豪投籃得分，籃網一度超前，但76人靠卡文頓、安德森連續得分，逼使籃網喊出暫停。

雷佛特投進三分球，雙方70：70戰平，羅培茲連拿5分，籃網領先76人，逼使76人喊出暫停。

76人靠安德森的三分球、以及史道斯卡斯上籃得分，助球隊再次超前籃網。三節打完，籃網以78：79落後。

安德分（Justin Anderson，右）、羅培茲（左）。（美聯社）

第二節

次節開始，籃網靠吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）連拿7分，助籃網追至33：38，76人喊出暫停。

汀維迪（Spencer Dinwiddie）連拿5分，羅培茲造成對手犯規、2罰1中，籃網一度追至3分差，但76人靠盧瓦屋-卡貝洛特投進三分拉開分差，讓籃網再喊出暫停。

籃網靠霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）灌籃得分，一度追至3分差，但76人薩里奇、盧瓦屋-卡貝洛特連拿分數，讓籃網再喊出暫停。

羅培茲上籃得分，林書豪造成對手犯規、2罰全進，霍林斯傑佛森上籃得分，籃網追至51：51平手。之後雙方互有來往，76人史道斯卡斯（Nik Stauskas）投進三分，林書豪切入上籃得分，籃網以55：56落後。

76人安德森投籃得分，而羅培茲搶到進攻籃板後上籃得分，半場打完，籃網以57：58落後。

半場得分方面，林書豪9投2中、外加4罰3中，拿下7分，羅培茲17分；76人以薩里奇14分最多。

隆恩（Shawn Long，右）、羅培茲（左）。（美聯社）

第一節

籃網開賽靠著羅培茲投進2顆三分在內，單節獨得8分，佛伊也投進一顆三分外線，目前籃網以13：8領先。

暫停過後，76人展開追分，麥康諾、隆恩（Shawn Long）、薩里奇連續得分，史道斯卡斯（Nik Stauskas）投進三分，薩里奇造成對手犯規，2罰全進追平比數。薩里奇再投進三分球，助76人超前比數，逼使籃網喊出暫停。76人打出一波14：6的攻勢。

76人攻勢猛烈，再打出一波卡文頓、史道斯卡斯、史畢特（Tiago Splitter）、安德森（Justin Anderson）連拿分數。首節打完，籃網以24：31落後。

懷特海德（Isaiah Whitehead）。（美聯社）

賽前

籃網戰績16勝57敗，但3月份戰績7勝8敗更超越有詹姆斯坐鎮的騎士隊，今天台灣時間上午7點30分將在主場迎戰76人隊；76人戰績為27勝46敗，東部第13名。

先發名單

籃網先發五人：林書豪、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、佛伊（Randy Foye）、雷佛特（Caris LeVert）、羅培茲（Brook Lopez）。

76人隊先發五人：盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）、麥康諾（TJ McConnell）、卡文頓 （Robert Covington）、薩里奇（Dario Saric）、霍姆斯（Richaun Holmes）