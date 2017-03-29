NBA》綠衫軍超越騎士 湯馬斯：目標不只是東部第一
2017/03/29 08:56
〔體育中心／綜合報導〕拜騎士昨天輸球之賜，塞爾提克暫時登上東部龍頭位置，但I.湯馬斯（Isaiah Thomas）認為，塞爾提克目標不只是東部第1，季後賽表現比例行賽戰績更重要。
I.湯馬斯本季平均上場34.1分鐘，能得到29.1分、6助攻、2.6籃板、0.9抄截，是球隊站上東部第1的關鍵人物。「成為東部第1名當然感覺不錯，」I.湯馬斯說，「不過我們會繼續努力打贏每場比賽。」
塞爾提克、騎士、巫師、暴龍目前分居東部第1到第4，對綠衫軍來說，季後賽也能有好表現才是全隊的目標。「球隊中沒人提起站上東部第1的事，」I.湯馬斯說，「因為我們追尋比東部第1更重要的目標。球季還沒結束，什麼事都有可能發生。」
I.湯馬斯。（資料照，法新社）
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