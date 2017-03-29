NBA》年度教練競爭激烈 柯爾力挺丹東尼

勇士教練柯爾（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽剩下兩周，因此年度MVP以及年度教練的討論十分熱烈，去年的年度教練為勇士教頭柯爾（Steve Kerr），他近日也對此發表看法，認為火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）在教練中表現最出色。

柯爾表示，多名教練都很傑出，但他最看好丹東尼，「有很多人都有充分的理由能獲得年度教練，熱火教練史波斯查（Erik Spoelstra）完成了不可思議的工作，然後如果你願意的話，也可以每一年都頒給馬刺波總（Gregg Popovich），但我覺得火箭主帥丹東尼最為優秀。」

勇士在前兩年季後賽都曾對上火箭，柯爾就表示，這幾年他發現火箭有很大的不同。「當你比較今年跟去年的火箭，你會發現本季他們讓很多關鍵人物都派上用場，像是E.戈登（Eric Gordon）和R.安德森（Ryan Anderson），我認為丹東尼在球員名單上的調配哲學非常完美。」

柯爾還補充，同時也很看好丹東尼子弟兵哈登（James Harden）能獲得MVP，「我認為當年丹東尼與奈許（Steve Nash）的組合，就說明了他非常擅用有著遠大視野及能得分的控球後衛，丹東尼領導奈許時，他獲得兩座MVP，而現在的情況就跟當時很類似，差別只在於哈登跟奈許的體型不同。」

火箭教頭丹東尼（美聯社）