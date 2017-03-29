MLB》川普來國民球場開球？ 白宮：行程撞期

美國總統川普。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕華府政治媒體《Politico》日前曾率先透露，美國總統川普（Donald Trump）有望參與國民主場開幕戰，延續總統投出開季第1球的百年傳統，但國民球團今表示，川普因行程撞期無法開球。

台灣時間4月4日凌晨1點，國民主場首戰面對馬林魚，原訂邀請新上任的總統川普擔任開球嘉賓，但川普當天另有行程不克參加。

總統投出開季第1球的傳統，開始於1910年的華盛頓國民隊（雙城隊前身，非現今國民隊），距今已有超過百年的歷史，後來並不限於開幕戰與華盛頓，只要是美國前任或現任總統都包含在內。

2005年，國民從蒙特婁博覽會遷回華盛頓的第一個球季，邀請時任總統小布希（George W. Bush）開球；2008年，國民球場正式啟用，再度邀請小布希開球；2010年，國民邀請時任總統歐巴馬（Barack Obama）開球，紀念這項傳統的100週年。

2015年，前總統老布希為美聯分區系列賽第3戰開球。（資料照，USA Today）