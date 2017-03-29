NBA》總裁掛保證 未來將聘用女教練
2017/03/29 10:03
NBA總裁席爾瓦（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近日表示，聯盟將會堅持公平招募的原則，未來雇用NBA首位女性教練是遲早的事情，以後也會增加女性裁判的人數。
在NBA當中，哈蒙（Becky Hammon）在2014年被聘為馬刺助理教練，她是北美四大運動中首位全職的女性助理教練，目前共有3位女性擔任NBA球隊要職。而在裁判中，目前還在職的也僅有一名女性裁判。
席爾瓦表示，並沒有任何觀點指出女性無法在NBA中任職，而且他認為事實上是因為女性並沒有能進入NBA的管道。「女性總教練是一定會發生的事，而我會確保這件事情及早發生。我們也希望在裁判的招募上，能平等的從雇用女性裁判，就像雇用男性裁判一樣，我們會努力增加女性在NBA官員中的代表性。」
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