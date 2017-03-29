MLB》小熊釋出川崎宗則 梅登透露窩心理由

小熊希望能再以小聯盟合約簽回川崎宗則。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今釋出川崎宗則，避免支付10萬美元（約301萬台幣）續留金，也讓這位人氣野手有機會尋求他隊更好的合約，如果沒人簽，小熊不排除再以小聯盟合約簽回。

「希望我們還有機會簽回他，」小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，他們想讓川崎試試看是否有球隊願意給他大聯盟合約，「但我們想要帶回他。」

川崎1月與小熊簽小聯盟合約，但他的大聯盟生涯已滿5個球季，根據勞資協議規定，如果不將他放進大聯盟名單，或是開季5天前將他釋出的話，小熊需要支付10萬美元的續留金。

川崎在春訓總計39打數，擊出11支安打，打擊三圍0.282／0.378／0.385。梅登強調，二游內野手永遠不嫌多，「『釋出』這個字眼太沉重了，我覺得可以修正一下，我希望他能回來。」