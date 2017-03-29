NBA》禁藥風波首出面 諾亞：抱歉讓很多人失望

諾亞因違反聯盟用藥規定，將遭禁賽20場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克大前鋒諾亞（Joakim Noah）日前違反聯盟用藥規定，因此遭禁賽20場。今日諾亞首度面對媒體，並向各界認錯道歉。

諾亞使用的藥物為一種雄性激素調節劑，能合成代謝類固醇，是一種合法的醫療用藥，但在NBA中被列為禁止使用。「我犯了一個錯，這對我和球隊來說是很艱辛的一年，我想跟隊友、球團以及球迷道歉，我讓很多人失望了。」

今年32歲的諾亞，近三年來因為飽受傷病所苦，共缺席96場比賽，諾亞最近也正準備接受左膝手術。諾亞今日表示，他只是試著加快復元速度。「我試著透過一些補給品來幫助我復元，我經歷很多傷病，我嘗試採取一些措施幫助我，結果卻適得其反，這些藥並不是從不好的地方得來的。」

諾亞禁賽20場的處分，預計將從明日尼克對上熱火的比賽開始算起，諾亞將不會出賽本季剩下的比賽，並將禁賽到下一季的前12場比賽。諾亞去年以4年7200萬美元（約新台幣22.2億元）加盟尼克，本季場均繳出5分、8.7籃板。