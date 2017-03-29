邁阿密網賽》納達爾與錦織圭分別突圍 雙雙晉級8強

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽男單第4輪，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）以6：4、7：6（4）擊敗法國選手馬育（Nicolas Mahut）；日本選手錦織圭則在3盤大戰後以6：3、4：6、6：3擊敗阿根廷選手德爾波尼斯（Federico Delbonis）。兩人在8強賽中將碰上較低順位的選手，有機會晉級4強。

納達爾與馬育首盤各自保住4個發球局，納達爾在第9局破發，接著保住第10局，以6：4拿下；第2盤兩人各自保住發球局形成搶7，納達爾在1：2落後時連得4分，最後以7：4勝出，8強對手是美國選手索克（Jack Sock）。

錦織圭與德爾波尼斯鏖戰超過2小時，靠著決勝盤的2度破發才驚險過關，8強將面對義大利選手佛格尼尼（Fabio Fognini）。

由於19歲德國小將茲維列夫（Alexander Zverev）在第4輪以4：6、6：2、6：1爆冷擊敗頭號種子瓦林卡（Stan Wawrinka）晉級8強，如此一來前5種子剩下第2種子的錦織圭、第4種子的費德爾（Roger Federer）以及第5種子的納達爾。

納達爾。（法新社）

錦織圭。（法新社）