棒球》台灣世界排名樂勝中南美 日本球迷這樣分析

台灣經典賽首輪止步，世界排名仍高居第4。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球聯盟（WBSC）公布最新世界排名，台灣與南韓在經典賽雙雙於首輪出局，依然高居世界第3、4名；美國雖然奪下經典賽冠軍，排名依然落後準決賽止步的日本，引起不少日本球迷在網路上討論。

日本目前以5699分高居第一，美國雖然從4928分上漲至5378分，雙方還是有321分的差距，日本球迷認為，美國與日本原本就有就有700分的差距，並非那麼容易就能逆轉。

對於台灣與南韓的排名，日本球迷普遍認為太高，並認為波多黎各、多明尼加僅排11、16名太低。有人認為，這些中南美洲國家之所以會落後台韓，主因是小球員普遍都沒有去上學，早在大聯盟棒球學院展現潛力時就被美國球隊挖角，導致三級棒球實力低落。

根據世界棒壘球聯盟（WBSC）公布的評分標準，積分最高至最低的賽事依序為世界12強棒球賽、經典賽、U23棒球世界盃、U18棒球世界盃、U15棒球世界盃、U12棒球世界盃。

世界前20名：

1 日本 5699分

2 美國 5378分

3 南韓 4789分

4 台灣 3901分

5 古巴 3737分

6 墨西哥 2961分

7 委內瑞拉 2804分

8 澳洲 2433分

9 荷蘭 2071分

10 加拿大 2020分

11 波多黎各 1759分

12 義大利 1708分

13 捷克 1362分

14 巴拿馬 1318分

15 尼加拉瓜 1267分

16 多明尼加 1169分

17 哥倫比亞 1003分

18 巴西 900分

19 以色列 804分

20 德國 587分