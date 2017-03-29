NBA》林書豪11分7助攻全能數據 籃網仍不敵76人

林書豪防守薩里奇。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰76人，雙方激戰至最後一刻，籃網一度超前，但76人卡文頓（Robert Covington）關鍵得分，最後籃網以101：106輸球。林書豪繳出11分、7助攻、6籃板的全能數據，可惜仍無法助球隊贏球。

三節打完76人以79：78領先，末節雙方互有來往，懷特海德（Isaiah Whitehead）投進三分球，籃網一度超前，但卡文頓上籃得分助76人超前，林書豪在進攻時發生走步違例，接著76人麥康諾（TJ McConnell）上籃造成林書豪犯規，他2罰全進。最後關頭，羅培茲沒投進追平三分，籃網只能採取犯規戰術，最後輸球無緣本季第2次二連勝。

林書豪全場14投4中，拿下11分、7助攻、6籃板、4抄截，另有2次失誤，值得注意的是，林書豪三分球4投0中；羅培茲26分，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）11分，汀維迪（Spencer Dinwiddie）10分。

76人得分方面，薩里奇（Dario Saric）23分，卡文頓 （Robert Covington）21分，盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）17分，霍姆斯（Richaun Holmes）13分，史道斯卡斯（Nik Stauskas）11分。

籃網無緣二連勝。（美聯社）

76人卡文頓拿下21分。（美聯社）