國際自由車環台賽 手機馬上看

國際自由車環台賽，首度網路直撥，民眾以手機隨時觀看賽況。（記者張協昇攝）

［記者張協昇／南投報導］來自全球五大洲21支自由車勁旅200位國際頂尖選手，今天上午9時30分許，在南投縣長林明溱等人鳴笛下從南投縣政府出發，展開2017國際自由車環台賽南投縣第四站賽事，TVBS首度全程網路直播，讓民眾可用平板或是智慧型手機，隨時觀賞即時賽況，並透過收視涵蓋全球100個國家的歐洲體育台，以20種語言播出，讓南投的好山好水與台灣之美躍上國際。

國際自由車總會（UCI） 2.1級的國際自由車環台大賽，是亞洲自由車公路賽巡迴賽元老級大賽，加盟巴林美利達一級職業車隊的台灣一哥馮俊凱，就是經過環台賽洗禮後成長茁壯，進而發光發亮。

2017國際自由車環台賽共分5站，全程682.11公里。首站3/26臺北市站、3/27新北市站、3/28桃園市站、3/29南投縣站及3/30屏東縣站等5站舉行。

南投縣站自南投縣政府前出發後，以山線路段為主，繞行8大鄉鎮，沿途行經集集綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等景點，最後繞行日月潭環湖公路1圈後在向山遊客中心終點站衝線，競賽計時共166.56公里，沿途湖光山色，景緻秀麗，坡度雖然不算很陡，但賽程起起伏伏，加上距離比前三站還要長，是一場速、耐力大對決，競爭激烈。

縣府為行銷南投並展現本地熱情積極支持賽事，鼓勵賽道沿線各機關、學校、幼兒園及縣民屆時踴躍為選手加油打氣，並呼籲民眾配合短暫交通管制，同時欣賞精彩的比賽時，應注意安全。

國際自由車環台賽，南投幼兒園小朋友揮舞國旗為選手加油。（記者張協昇攝）

2017國際自由車環台賽南投站，上午9時30分從南投縣政府出發。（記者張協昇攝）