MLB》吳昇桓熱身賽2局2K無失分 朴炳鎬又開轟
2017/03/29 10:53
紅雀吳昇桓。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟熱身賽，韓籍選手表現亮眼，紅雀隊終結者吳昇桓2局沒有失分，防禦率降至4.50；而雙城韓籍砲手朴炳鎬轟出陽春砲助球隊獲勝，他與巨人黃載均在春訓狀況佳，皆可能會在球隊開季名單內。
紅雀此役面對大都會，韋恩萊特（Adam Wainwright）先發5局失3分，吳昇桓在第八局接手投球，他在兩局的投球中沒有失分，送出2次三振。紅雀最後以3：3與大都會打成平手。吳昇桓在熱身賽共出賽5場，總計6局投球被敲5安打，包含2轟掉3分，送出7次三振，防禦率為4.50。
雙城與光芒的比賽，韓籍砲手朴炳鎬在7局下敲出陽春砲，助球隊以1：0獲勝。總計朴炳鎬在熱身賽47個打數，揮出17支安打，有5轟、10分打點，打擊率高達3成62，他很有可能會在球隊開季的名單內。
雙城韓籍砲手朴炳鎬。（資料照，美聯社）
金鶯隊韓籍外野手金賢洙今天面對勇士的比賽中，3打數1安打，打擊率來到2成59。總計他熱身賽54個打數出現14支安打，有7分打點。
金鶯隊韓籍外野手金賢洙。（USA Today Sports）
而巨人韓籍三壘手黃載均面對小熊的比賽中也有好表現，2打數1安打、還跑回1分，巨人最後以10：7獲勝。黃載均在熱身賽45個打數出現16支安打，有5轟、15分打點，打擊率高達3成56，他也有望進入巨人隊開季25人名單內。
巨人韓籍三壘手黃載均。（資料照，法新社）
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