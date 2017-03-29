NBA》尼克如何變強？ 何總：補進更好的防守者
2017/03/29 15:04
〔體育中心／綜合報導〕尼克目前距離季後賽越來越遠，主要原因是防守表現不佳，團隊失分排在聯盟倒數第五。總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示，希望球隊在今年夏季能針對防守補強。
自從2014年總管傑克森（Phil Jackson）加入後，尼克經歷費雪（Derek Fisher）、代理的蘭比斯（Kurt Rambis）與何納塞克3名總教練，並要求全隊學習三角進攻戰術。但上季平均失分為101.1分，本季補強新球員後，失分卻暴增為108.5分。
「如果你有觀察我們的防守戰術，我們應該讓更適合的人來執行，不過補進新球員得靠總管與球探等人搞定。」何納塞克說，「我們需要有人幫忙，才能解決問題。」
今夏尼克將得到首輪前10順位的選秀籤，並擁有將近2500萬美元（約新台幣7億4600萬）的薪資空間，但能不能吸引防守能力好的球員加盟，則是未知數。
除了補進新球員，何納塞克也希望球隊能培養年輕球員的防守，他提到新秀中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）的潛力：「他讓我們調度更有彈性，因為他的腳步比較快，我們更常讓他防守擋拆，這對我們非常有幫助。但因為波辛傑斯（Kristaps Porzingis）很高，我們暫時讓赫南高梅茲打大前鋒。我們還沒有定論，但這樣安排我們就會有禁區優勢。」
尼克隊防守欠佳，團隊失分排在聯盟倒數第五。（資料照，USA Today）
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