NBA》白邊補進關鍵球 助熱火險勝活塞（影音）

Hassan Whiteside FTW! pic.twitter.com/s7WY86Lvzk — The Crossover （@TheCrossover） 2017年3月29日

〔體育中心／綜合報導〕東部第8的熱火今日挑戰活塞，在前三節都領先對手，但在末節剩下4分半鐘時，遭活塞超前，所幸最後關頭熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）補籃成功，助隊以97：96險勝活塞。

在比賽剩下最後4秒時，熱火落後活塞1分，此時卓吉奇（Goran Dragic）搶下籃板但跳投未進，之後懷特塞德一手搶下球並補籃成功，成為熱火保住勝利的大功臣。比賽結束後，隊友也開心的抱住懷特塞德。

此役，卓吉奇攻下28分4助攻，懷特塞德則是拿下17分外帶9籃板，J.強森（James Johnson）也挹注16分6籃板。熱火拿下此勝後，順利保住東部老八的位置。

活塞部分，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下全隊最高25分，I.史密斯（Ish Smith）貢獻19分6助攻，卓蒙德（Andre Drummond）抓下13籃板。活塞吞下五連敗，目前排名為東部第10。

懷特塞德補進關鍵投籃，隊友開心得將他扛起慶祝。（法新社）

活塞輸球後，前鋒T.哈里斯失落得蹲在地上。（美聯社）