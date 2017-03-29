NBA》哈登大三元無用 浪花兄弟合飆57分擊墜火箭

柯瑞。（歐新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕勇士今天作客火箭，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）合飆57分，即使哈登（James Harden）拿下大三元也無用，終場勇士以113：106擊敗對手，拿下本賽季第60勝，近期處於8連勝狀態。

勇士首節就打出37：20的比分，上半場一度領先22分，讓火箭在後面苦苦追趕，末節火箭靠L.威廉斯（Lou Williams）追分，一度落後5分，但勇士靠D.格林（Draymond Green）跳出連拿6分，柯瑞投進三分外線，比賽成定局，最後勇士拿下勝利，本賽季第60勝到手。

柯瑞全場22投11中、三分球11投3中，拿下32分、10籃板、7助攻、2抄截，另有6次失誤。K.湯普森25分，D.格林（Draymond Green）19分、9籃板、4助攻、3抄截，伊古達拉（Andre Iguodala）12分。

火箭方面，哈登繳出35分、13籃板、11助攻的大三元數據，但他命中率欠佳，全場20投僅5中，三分球9投中1，但罰球13投13中。卡培拉（Clint Capela）21分，L.威廉斯（Lou Williams）17分，亞里札（Trevor Ariza）13分，貝佛利（Patrick Beverley）、E.戈登（Eric Gordon）各拿10分。

火箭拿手的三分球此役熄火，全場31投僅5中，命中率僅16.1％，團隊投籃命中率也只有38.8％，不及勇士的51.1％。

柯瑞防守哈登。（歐新社）

K.湯普森。（歐新社）

哈登（左）、D.格林（右）。（歐新社）