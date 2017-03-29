MLB》洋基曝開幕先發打序 五棒是47億身價奇兵
2017/03/29 10:49
吉拉迪透露可能的開幕戰打線。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）今天公布可能的開幕戰打線，最令人好奇的配置是第五棒，可望由全隊野手身價最高（約47億台幣）的腿哥艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）擔任，他生涯10年從未在這個棒次先發過。
洋基將於台灣時間4月3日開幕戰對上光芒，吉總證實的可能先發陣容如下：
Brett Gardner, 左外
Gary Sanchez, 捕手
Greg Bird, 一壘
Matt Holliday, 指定打擊
Jacoby Ellsbury, 中外
Starlin Castro, 二壘
Chase Headley, 三壘
Aaron Hicks, 右外
Ronald Torreyes, 游擊
艾斯柏瑞去年打擊率0.263，只有9轟56打點，卻被列在中心打線。吉拉迪回應，這不是突如其來的想法，艾斯柏瑞排在五棒，洋基前5棒將呈現「左右左右左」的鋸齒打線，「我認為艾斯柏瑞的打點能力不錯，而他在打線中間也可以扮演另外一名開路先鋒。」
右外野部分，吉拉迪將從希克斯（Aaron Hicks）與賈吉（Aaron Judge）之間擇一，至於葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）傷退的游擊區，托雷耶斯（Ronald Torreyes）頂替的可能性非常高。
洋基最貴野手艾斯柏瑞可望擔任第五棒。（今日美國）
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