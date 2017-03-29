NBA》史上第一人！哈登總得分與助攻得分破2000
2017/03/29 11:52
哈登再創驚人紀錄。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）再創紀錄，他在上場對上雷霆的比賽中，完成單季與助攻得分同時突破2000分的紀錄，為史上第一位完成此項壯舉的NBA球員。
哈登目前助攻數839次，而他的助攻得分則為2008分，在聯盟居冠，另外哈登的總得分則是2169分。而在助攻得分榜上排名第2的是巫師球星沃爾（John Wall），他的助攻得分為1809分，第3名則是雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook），助攻得分有1740分。
不過哈登的失誤次數也是聯盟之首，目前高達428次的失誤，不僅超越他去年的失誤次數，也創下聯盟單季最多次失誤的紀錄。
哈登單季得分與助攻得分都超過2000分。（取自SportsCenter）
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