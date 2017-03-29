MLB》熱身賽不失分破功 田中將大5局好投仍吞敗

田中將大。（USA Today Sports）

〔記者林子翔／綜合報導〕在熱身賽連續18.2局沒有失分的洋基隊日籍投手田中將大，今天對老虎隊先發卻破功，首局就掉分，田中將大仍穩住陣腳，繳出5局失2分的好投，但洋基仍以3：6輸球，田中將大也吞下敗仗。

田中將大在今年的熱身賽前5場表現極佳，連續18.2局沒有失分，不過他今天面對老虎隊，首局被對手敲2支安打、外加隊友失誤，掉了2分，但田中將大後來越投越順，讓老虎未在添得分數。

總計田中將大5局投球送出6三振，被敲3安掉2分，1分為自責分，另投出2次四死球，熱身賽防禦率僅0.38。總計田中將大在熱身賽23.2局投球送出28次三振，僅被敲9支安打，沒有全壘打。

老虎先發富爾默（Michael Fulmer）主投5局掉1分，壓制洋基打線，加上老虎打者阿普頓（Justin Upton）、 摩亞（Steven Moya）在比賽後半段接連開轟，讓老虎拿下勝利。

老虎先發富爾默。（USA Today Sports）