NBA》馬里昂全台趴趴走 示範防守不藏私

退役球星馬里昂（右一）不藏私，親身示範防守動作。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台中報導〕退役球星馬里昂全台趴趴走，今天來到台中中興大學室外籃球場，他頂著豔陽跟大學生們互動，現場氣氛超HIGH，大批球迷搶著跟他玩自拍，擁有「駭客」美名的馬里昂今天也現場示範防守動作，同時分享籃球金句，「進攻可以幫助你贏得球賽，防守則能贏得總冠軍。」

國泰NBA Youth Maddness活動今天來到中部，現場安排三對三示範賽、球迷問答與技術挑戰賽活動，有兩組女子隊來參加三對三示範賽，馬里昂也親自講解防守觀念，「以前教練會教你眼睛盯著球看，那樣很容易自亂陣腳、重心不穩，你只要鎖定對方上半身胸部、肩膀。」

中興大學文化創意學程二年級生羅怡姍最後率領隊友贏得三對三對抗賽，她表示，球星教授的防守觀念很不一樣，希望未來可以運用在比賽上。

至於今天與球星面對面，羅怡姍表示，馬里昂完全沒有球星架子，不斷跟她HIGH FIVE，或是貼身指導，非常親切、親民。

馬里昂出身美國五大湖區芝加哥，很少有戶外打球經驗，這次來到戶外球場，他覺得很新鮮，他也表示，戶外球場就是籃球發源，他感受到台灣各個城市對於籃球的熱愛。

馬里昂來到中興大學戶外籃球場。（記者卓佳萍攝）

中興大學文化創意行銷學程系隊參與三對三示範賽，最後與馬里昂合影。（記者卓佳萍攝）

馬里昂跟球迷們玩自拍。（記者卓佳萍攝）