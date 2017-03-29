羽球》戴資穎PO照秀壯美身材 網友驚：打趴一堆男生

戴資穎。（資落照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛拿下全英羽球公開賽女單冠軍的世界羽球球后戴資穎，她不時會在臉書上與網友們互動，今天早上PO出一張「腹肌照」，讓網友大讚「好帥！」

戴資穎今早在臉書上PO出她的腹肌照，並寫說「我的力量來源～吃飽、睡好」，並向大家說聲早安。許多網友看到戴資穎的身材，紛紛表示，「可以比健美了~冠軍」、「弄個人形立牌在比賽會場，對手就會挫賽了...」、「辛苦，鍛鍊自己力量，加油，奮鬥朝著目標前進吧」、「好棒的肌肉」、「紮實的線條，真不容易」、「這身材根本打趴一堆男生」。

戴資穎去年開始精實計畫，減掉6公斤，浮出六塊腹肌，增添速度利器，不但成為世界球后，戴資穎今年還在全英羽球公開賽女單決賽中奪得冠軍，生涯首度於全英封后，也是台灣第一人，寫下歷史新頁。

戴資穎今早在臉書上PO出「腹肌照」。（圖片取自戴資穎的臉書）

戴資穎。（資落照，法新社）