NBA》史上最快 柯爾執教勇士三年拿200勝

勇士教頭柯爾成為美國史上最快獲得200勝的職業運動教練。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以113：106力克火箭，除了拿下本季第60勝外，同時也是總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來的第200勝。柯爾更成為美國職業運動中，最快獲得200勝的教練。

今年為柯爾執教勇士的第三年，而這段時間，勇士在238場例行賽中取得200場勝利。不過其中有39場勝利要歸功於2015-16賽季的助理教練華頓（Luke Walton），當時柯爾因背部手術而進行休養，而休養期間正是由華頓代理總教練職務。

柯爾的執教勝率高達84%，這也讓他成為歷任NBA教練中勝率最高的教頭。其次為「禪師」傑克森（Phil Jackson），他的執教勝率為70.4%，第三名則是曾執教七六人的康寧漢（Billy Cunningham），勝率有69%。

勇士今日拿下本季第60勝，也締造連續三年拿下至少60勝的紀錄，是勇士近68年以來最好的成績。而剩下的8場比賽，勇士只要再拿下3場勝利，就能成為NBA史上第一支連續三個賽季獲得至少63勝的球隊。

勇士連三季拿下至少60勝。（今日美國）